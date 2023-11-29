موعد مباراة الأهلى القادمة أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يمنح الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء وذلك عقب مواجهة سموحة بالجولة السابعة للدوري المصري أمس الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويأتي قرار كولر لمنح لاعبى الاهلى فرصة لالتقاط الانفاس قبل السفر لتنزانيا غداً الخميس لمواجهة يانج أفريكانز بدوري الابطال الافريقى.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الاهلى تدريباته غدا الخميس بإقامة مران صباحى على ستاد التتش قبل التوجه لتنزانيا عصراً.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام يانج أفريكانز بدوري ابطال افريقيا

يستعد الاهلى لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

مجموعة الاهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا

يقع فريق الاهلى في المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

مشوار الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

افتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات على ستاد السلام.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما واجه ميدياما مرة واحدة وهى المباراة الاخيرة بين الفريقين.

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

بينما سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

وجاءت نتائج هذه المواجهات على النحو التالي:

الجولة الأولى في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 1982، فاز الأهلي ذهابًا 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

الجولة الثانية في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 1988، تعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

الجولة الثالثة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2009، فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

الجولة الرابعة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.