الامارات | برشلونة ينجو من أزمة بورتو في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول فريق برشلونة تأخره أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف إلى فوز 2-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، لينجو من أزمة كانت ستقوده إلى المباراة الأخيرة في دور المجموعات من أجل حسم التأهل إلى الدوري الثاني.

وتقدم بورتو بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي بيبي في الدقيقة 30، وأدرك برشلونة التعادل عبر مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو (32)، قبل أن يسجل مواطن الأخير جواو فيليكس هدف الفوز (57)، ليحقق برشلونة فوزاً صعباً

وبهذه النتيجة حقق برشلونة الأهم وهو حسم تأهله للدور ثمن النهائي، حيث انفرد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو وشاختيور دونيتسك الفائز بصعوبة على إنتويرب البلجيكي 1-0.

وتشهد الجولة الأخيرة مباراة صعبة عندما يلتقي بورتو مع شاختيور في الجولة السادسة في قمة نارية على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثامنة وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل.