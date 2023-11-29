الامارات | مانشستر سيتي يؤكد قوته بريمونتادا مثيرة في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق مانشستر سيتي من تحويل تأخره بهدفين إلى ريمونتادا مثيرة ضد لايبزيج، في مباراتهما في بطولة دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات، في المباراة التي أقيمت في ملعب "الاتحاد"، وفاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح الضيوف من التقدم عن طريق لويس أوبيندا، الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح لايبزيج، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، وعاد نفس اللاعب أوبيندا، وسجل الهدف الثاني له وللضيوف، في الدقيقة 33، ليتأخر حامل اللقب بهدفين دون رد في ذلك الشوط.

وعاد حامل اللقب في الشوط الثاني حيث تمكن الهداف النرويجي هالاند، من تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 57، وأحرز فيل فودين، هدف التعادل لصالح كتيبة بيب جوارديولا، ونجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض، في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، ليضمن الصدارة، في حين تجمد رصيد لايبزيج عند 9 نقاط في المركز الثاني، وضمنا الفريقين تأهلهما إلى دور الـ16 في الجولة الماضية.