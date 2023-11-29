شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات "متكافئة" فى الجولة الـ10 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ10 من دورى المحترفين بإقامة 6 لقاءات غاية في القوة والندية سواء بين أهل الصدارة أو أهل القاع ، فعلى ملعبه بالإسماعيلية يستضيف القناة نظيره أسوان في لقاء لا بديل للفريقين سوى حصد الثلاث نقاط من أجل الدخول ضمن زمرة الأندية التي تنافس على الصعود .

يدخل القناة بقيادة سامر عبد الرحمن المباراة في المركز التاسع برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة ، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة من الفريقين بغية تحقيق الثلاث نقاط .

في الوقت نفسه يستضيف طنطا نظيره جمهورية شبين في لقاء صعب لأصحاب الأرض الساعين نحو خطف الثلاث نقاط بعد التعادل الأخير أمام دكرنس بالجولة الماضية بهدف لمثله ، يحتل أبناء السيد البدوى المركز الـ10 برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل أبناء المنوفية المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط .

كما يلتقى السكة الحديد على ملعبه مع النجوم في مواجهة سهلة نسبية لأصحاب الأرض بقيادة أمير عزمى مجاهد ويسعون للعودة للإنتصارات على أمل العودة من جديد للمنافسة على الصعود .

يدخل أبناء السكة الحديد المباراة في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل النجوم المركز الـ17 برصيد 6 ويحاولون خطف نقاط المباراة من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب .

كما يخرج مكادى صاحب المركز الـ11 برصيد 12 نقطة لمواجهة بترول أسيوط صاحب المركز الـ6 برصيد 15 نقطة في لقاء قوى بين فريقين يلعبون للفوز في جميع المباريات سواء داخل الأرض أو خارجه ، لذا فمن المتوقع أن تشهد هذه المباراة قوة وإثارة بين الفريقين بغية خطف نقاط المباراة .

كما يستضيف مصر المقاصة صاحب المركز الـ18 برصيد 6 نقاط نظيره غزل المحلة صاحب المركز الـ4 برصيد 17 في مواجهة سهلة نسبيا للضيوف الساعين نحو مواصلة الإنتصارات من أجل الإقتراب أكثر من الصدارة في ظل المنافسة المحتدمة بين أكثر من فريق .

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة راية وحرس الحدود على ستاد المكس ببرج العرب في مواجهة صعبة للفريقين ، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الـ8 برصيد 13 نقطة ، بينما يحتل الضيوف المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد الفوز الذى حققه بتروجت على النصر للتعدين في مستهل مباريات الجولة الحالية بهدفين مقابل هدف .