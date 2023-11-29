الامارات | مدرب الأهلي المصري يعترف بالفشل أمام سموحة ويهاجم الحكام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعترف مدرب فريق الأهلي المصري بفشل فريقه في استغلال الكرات الثابتة التي سنحت للفريق أمام سموحة في الجولة السابعة من الدوري المصري، كما هاجم المدرب السويسري لجنة الحكام، بسبب تعمد لاعبي سموحه إهدار الوقت في المباراة.

وأكد المدرب السويسري كولر، أن لاعبي سموحة تعمدوا إهدار الوقت في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليواصل الأهلي نزيف النقاط بعد أن تعادل من قبل مع فريق الجونة.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "تضييع الوقت صعب جدا وليس لطيفًا، حين يتعمد لاعب لعب الكرة بعيدًا عن الملعب أليس هذا يعتبر تعمدًا لإضاعة الوقت، هناك لاعب كان يستحق الطرد، المباراة في الشوط الثاني كانت من اتجاه واحد فقط، من الغريب أن يكون فريق يلعب بـ 9 لاعبين في الدفاع، مع التكتل الدفاعي لا توجد مساحة للتصويب".

وتابع المدرب في هجوم على لجنة الحكام: "هل رئيس لجنة الحكام يجتمع مع الحكام لمناقشة أخطائهم، الأخطاء متكررة ولا شيء يحدث، أرى أن الأمور ليست أحسن شيء، لم يكن لدينا مفاتيح للفوز، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن الفشل في استغلال الكرات الثابتة، وأعترف أننا فشلنا فيها".

وانتقد المدرب ضغط المباريات وأكد أنه حين يلعب مباراة كل يومين، لا يوجد مجال من أجل التدرب أكثر، ولكنه عاد واعترف أن فريقه كان سيئ في الكرات الثابتة".

وأختتم المدرب حديثه عن الغيابات وقال: "نفتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابات وهناك أيضا لاعبين عادوا مؤخرًا من الإصابات مثل علي معلول، بيرسي تاو مصاب وكذلك موديست والحديث عن كأس العالم ليس مجاله الآن".

وانتقد المدرب سؤاله عن تأخر التغييرات مشيراً إلى أن ذلك قراره هو فقط.