الامارات | موقف غريب وهدف عالمي من سالم الدوسري مع الهلال السعودي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض قائد الهلال ونجم المنتخب السعودي سالم الدوسري إلى موقف غريب في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مباريات فريقه أمام نافباخور الأوزبكستاني، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال السعودي بهدفين دون مقابل أحرز أحداها الدوسري من هدف عالمي.

وضمن الهلال السعودي، تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بفوزه على مضيفه نافباخور الأوزبكستاني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، حيث أحرز البرازيلي مالكولم أوليفيرا الهدف الأول للهلال في الدقيقة 68، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسجيله لهدف مذهل في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة موقف غريب لسالم الدوسري قد يكون هو الأول له في مسيرته بعد أن أهدر الدوسري، ركلتي جزاء الأولى في الدقيقة 11، والثانية في الدقيقة 68 والتي استغل مالكولم ارتدادها وافتتح منها التسجيل، ولكنها صالح جمهور الهلال السعودي بهدف عالمي.

وجاء هدف الدوسري من تسديدة رائعة ومتقنة من مسافة بعيده ومن أعلى الحارس استغل فيها اللاعب تقدم الحارس الأوزبكي لتسقط الكرة في المرمى، مع محاولة فاشلة من الحارس في التصدي له.



