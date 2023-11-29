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الامارات | هالاند يواصل كتابة تاريخ دوري أبطال أوروبا ويتخطى ميسي ورونالدو وصلاح

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح نجم فريق مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، في تحقيق رقمين مميزين جديدين بعدما سجل هدفًا في مباراة فريقه حاليًا ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-2، وأقيمت في ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات البطولة.

وتمكن هالاند، من تسجيل هدف لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، ليكون بذلك هالاند وهو ما أكدته شبكة "أوبتا" العالمية، أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في 35 مباراة، ليتخطى هداف بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخها ، وميسي أفضل لاعب في العالم وأرقام محمد صلاح القياسية أيضا.

كما أصبح هالاند أصغر لاعب يتمكن من تسجيل 40 هدفًا في أعرق بطولات كرة القدم دوري أبطال أوروبا، وهو في سن 23 عامًا و130 يوماً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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