الامارات | هالاند يواصل كتابة تاريخ دوري أبطال أوروبا ويتخطى ميسي ورونالدو وصلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح نجم فريق مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، في تحقيق رقمين مميزين جديدين بعدما سجل هدفًا في مباراة فريقه حاليًا ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-2، وأقيمت في ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات البطولة.

وتمكن هالاند، من تسجيل هدف لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، ليكون بذلك هالاند وهو ما أكدته شبكة "أوبتا" العالمية، أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في 35 مباراة، ليتخطى هداف بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخها كريستيانو رونالدو، وميسي أفضل لاعب في العالم وأرقام محمد صلاح القياسية أيضا.

كما أصبح هالاند أصغر لاعب يتمكن من تسجيل 40 هدفًا في أعرق بطولات كرة القدم دوري أبطال أوروبا، وهو في سن 23 عامًا و130 يوماً.