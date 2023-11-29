شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يختتم استعداداته لمواجهة السنغال بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للسيدات، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره السنغالي غدا الخميس، فى ذهاب الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقبلة.

ودخل منتخب مصر الأول للسيدات تحت قيادة محمد كمال، معسكرًا مغلقًا الجمعة الماضي، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.

وأصطحب الجهاز الفني 22 لاعبة منهم 12 لاعبة محترفة و10 لاعبات محليات بينهن حارسة مرمى وحيدة وهي حبيبة صبري، ويسعى محمد كمال المدير الفني للسيدات لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السنغالي لتسهيل مهمة العودة في مصر الأسبوع المقبل.