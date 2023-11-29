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مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية  جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، فى مختلف المسابقات حول العالم، إذ سنكون على موعد مع مباريات والدوري الإسباني والدوري المصري وغيرها من البطولات.

وتعد من أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، مواجهة جالطة سراي بنظيره مانشستر يونايتد، وريال مدريد أمام نابولي، أما عن بطولة ، فيخوض الزمالك مباراة هامة ومرتقبة بالجولة السابعة أمام فريق مودرن فيوتشر.

مباريات اليوم في الدوري المصري

مودرن فيوتشر × الزمالك السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة - OnTime Sports HD 1

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي × مانشستر يونايتد الثامنة الا الربع بتوقيت مصر، التاسعة الا الربع  بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 2
بايرن ميونخ × كوبنهاجن العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 3
× نابولي العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Spots HD 1
أرسنال × لانس العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 2
مباريات اليوم في
ريال مايوركا × قادش العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 3

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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