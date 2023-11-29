مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، فى مختلف المسابقات حول العالم، إذ سنكون على موعد مع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري المصري وغيرها من البطولات.

وتعد من أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، مواجهة جالطة سراي بنظيره مانشستر يونايتد، وريال مدريد أمام نابولي، أما عن بطولة الدوري المصري، فيخوض الزمالك مباراة هامة ومرتقبة بالجولة السابعة أمام فريق مودرن فيوتشر.

مباريات اليوم في الدوري المصري

مودرن فيوتشر × الزمالك السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة - OnTime Sports HD 1

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي × مانشستر يونايتد الثامنة الا الربع بتوقيت مصر، التاسعة الا الربع بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ × كوبنهاجن العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 3

ريال مدريد × نابولي العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Spots HD 1

أرسنال × لانس العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 2

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مايوركا × قادش العاشرو بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 3