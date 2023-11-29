تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مودرن فيوتشر في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فيوتشر مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي ، محمد عبدالغني ، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، عمرو السيسي ، سيد عبدالله نيمار ، إبراهيما نداي.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو ، يوسف أوباما ، محمود عبدالرازق شيكابالا.

جاهزية عبد الله جمعة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمود علاء وعبدالله جمعة ثنائي الفريق من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء بصورة نهائية من الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف أن اللاعب شارك في مران الأمس بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة من الناحية الطبية.

وأشار محمد أسامة إلى أن محمود علاء مدافع الفريق تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتقرر اقامة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتذاع مباراة الزمالك وفيوتشر، مساء اليوم فى الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.