الزمالك يواجه مودرن فيوتشر تحت شعار لا بديل عن الفوز بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية لـ "معتمد جمال"، نظيره فيوتشر اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب لاعبو الزمالك في مصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد سلسلة النتائج السلبية والأداء الغير مرضي لعشاق الأبيض، منذ انطلاق مسابقة الدوري بالموسم الحالى 2023 ـ 2024.

على الجانب الأخر، يسعى فريق فيوتشر الى حصدنقاط المباراة الثلاثة لمواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة جدول المسابقة، إذ يحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

حيث فاز فريق فيوتشر في 4 مباريات، جمعها من 6 جولات، وتلقى خسارتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباك الفريق 4 فقط.