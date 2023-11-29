مهاجم المصري البورسعيدي في الاهلي بفرمان كولر.. كواليس جديدة

فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص اقتراب اللاعب مروان حمدي مهاجم نادي المصري البورسعيدي من الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال الشتاء المقبل.

وارتبط مروان حمدي في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل بحث المارد الأحمر على التوقيع مع مهاجم قوي.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية” كولر طلب بالفعل التوقيع مع مروان حمدي ولجنة التخطيط توافقت مع قرار المدير الفني،للتعاقد معه خاصةً بعد عرضه للبيع”.

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وتابع في تصريحاته” الاهلي لم يتخذ خطوة رسمية حتى الأن من أجل ضم مروان حمدي، ولم يحسم النادي موقفه من الدخول في مفاوضات لضمه من عدمه”

وشدد أمير هشام أم مروان حمدي نال إعجاب السويسري مارسيل كولر لتعزيز الخط الهجومي للمارد الأحمر في الموسم الحالي في ظل المعاناة الكبيرة في هذا الشق لبطل أفريقيا.