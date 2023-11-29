الزمالك ومودرن فيوتشر.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

ينتظر عشاق ومحبي الكرة المصرية المباراة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك ومودرن فيوتشر في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب” السلام” مواجهة الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام مودرن فيوتشر ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويطمح الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري العام وتحسين موضعه في جدول الترتيب.

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في المقابل يأمل نادي فيوتشر إلى اقتناص الثلاث نقاط من أنياب الفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب المسابقة المحلية هذا الموسم مع ناديي الاهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر

ستنطلق مواجهة الفارس الأبيض أمام فيوتشر اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستذاع مواجهة الفريقين المقرر إقامتها على ستاد “السلام” عبر قناة “أون تايم سبورت” الفضائية الناقل الحصري للبطولة المحلية.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني.

الوسط: عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو وإبراهيم نداي.

خط الهجوم: شيكابالا ويوسف أوباما وناصر منسي.