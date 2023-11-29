الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره فيوتشر اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الفريق الأبيض، عن العودة للانتصارات مرة أخرى لتحسين مركزه في البطولة المحلية، عقب تلقي الخسارة في الجولة الماضية من فريق زد.

وتنقل مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل الفريق الأول لنادي الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري المصري برصيد ثمانية نقاط، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في المباراة الماضية، على حساب أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما حقق فيوتشر الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي في نفس الدور.