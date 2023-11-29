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بينهم شلبي.. 7 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة فيوتشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة، خلال مواجهة اليوم مع فريق فيوتشر، في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم سبعة لاعبين منهم، مصطفى شلبي، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، للإصابة.

كما يغيب عن صفوف الفريق الأبيض،عبد الله جمعه لأسباب فنية، وأحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للعقوبة بقرار مجلس الإدارة بعرضهم للبيع.

ويحتل الفريق الأول لنادي الزمالك المركز الـ11 في جدول الدوري الممتاز برصيد ثمانية نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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