شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلى يطير اليوم لتنزانيا استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم الأربعاء خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الاهلى وسمير عدلى المدير الإداري لتنزانيا لبحث ترتيبات إقامة بعثة فريق الكرة هناك قبل سفرها غداً الخميس .

وجرت العادة أن يسبق وفد الاهلى البعثة الرسمية قبل السفر لإنهاء ترتيبات فندق الإقامة وملاعب التدريب.

وقرر مجلس إدارة النادي الاهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.