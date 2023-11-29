شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: هيثم حسن خارج حساباتنا في أمم أفريقيا ولم نتواصل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في المنتخب الوطني حقيقة طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تقارير عن اللاعب صاحب الأصول المصرية في الدوري الإسباني هيثم حسن، المحترف في صفوف سبورتنج خيخون الإسباني والمُعار من فياريال الإسباني، لضمه لقائمة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت خلال الساعات الماضية عن اهتمام فيتوريا باللاعب ورغبته في ضمه للمعسكر المقبل.

وقال مصدر في المنتخب الوطني لليوم السابع: "حدث تواصل قبل فترة طويلة مع هيثم حسن، وكانت هناك صعوبات تعوق انضمام اللاعب للمنتخب وقتها".

وواصل المصدر: "هيثم حسن تحدث لوسائل إعلام أوروبية قبل أيام وأكد أنه غير عازم على تمثيل مصر في أمم أفريقيا، وأنه يفضل البقاء مع فريقه، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تواصل حدث في ظل عدم وجود رغبة للاعب في تمثيل المنتخب".

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يوم 14 ديسمبر المقبل موعدا لإرسال القائمة الأولية لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية،والتي تُقام في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير من العام المقبل. والتي تضم 55 لاعبا، كما يسري هذا الأمر على بقية المنتخبات المشاركة بالبطولة.