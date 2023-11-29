شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره مودرن فيوتشر باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

خسر الزمالك مباراته الأخيرة فى الدورى أمام منافسه زد اف سى بهدفين مقابل هدف فيما خسر مودرن فيوتشر من انبى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

أرقام الزمالك ومودرن فيوتشر

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

خسر الزمالك مباراته الأخيرة فى الدوري أمام منافسه زد اف سى بهدفين مقابل هدف، فيما خسر مودرن فيوتشر من انبى بهدف دون رد فى نفس الجولة.