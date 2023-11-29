شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: خايف على الأهلى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن قلقه من مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، خاصة قبل السفر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية في منتصف ديسمبر المقبل، في ظل تراجع مستوى غالبية اللاعبين واستمرار نزيف النقاط في الدوري بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام كلا من الجونة وسموحة.

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "أخاف على الأهلي في كأس العالم للأندية، والمباريات العربية لها حساسية خاصة، وكل الحب والاحترام لأخواتنا في كل العالم العربي، وهناك صراع صدارة وقوة وزعامة كروية، والجماهير بدأت وضع يدها على قلبها، ولماذا لا نلعب جيدا ونفرط في مباريات والبعض يتصور أن هناك أمور تحتاج للتصحيح".

أكمل: "كولر اعترف بأن الأهلي لم يكن جيدا في الشوط الأول بمباراة سموحة، ويعاني من بعض الإصابات، وعن التأخر في التغييرات أكد أنها قراراته ولن يغيرها، والمشكلة في مباراة الأمس، أن كولر لم يجد من يدفع به".

استطرد: "أقول للاعب الذي يشارك لو نزلت دقيقة ابذل كل جهدك ولكن متنزلش وانت زعلان، وأتصور أن كثير من اللاعبين لا يستغلون الفرص التي يحصلون عليها، ولكن الدقيقة فرصة والخمس دقائق فرصة، عبد القادر وزعلوك شاركوا في وقت صعب، ولا ألوم زعلوك لأنه لاعب صغير ولكن بالتأكيد هناك شيئا يحتاج للتصحيح قبل المشاركة في كأس العالم للأندية".