اليوم.. الزمالك يواجه فيوتشر ويسعى لتصحيح مساره في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحلّ الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره مودرن فيوتشر، على استاد السلام الدولي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مواجهة فيوتشر، بقيادة مديره الفني معتمد جمال، ساعيا لتحقيق النقاط الثلاث مستغلًا الحالة المعنوية المرتفعة بعد الفوز أمام أبوسليم الليبي، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل حاليا المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

على الجانب الأخر، يبحث فريق مودرن فيوتشر عن تحقيق الفوز على حساب الزمالك، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام إنبي، من أجل الحفاظ على مركزه بجدول الترتيب.

ويدخل فيوتشر مواجهة الليلة محتلا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منافسه زد الذي يملك عدد النقاط ذاتها.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة فيوتشر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي – سيد عبدالله نيمار – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".