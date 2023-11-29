موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بايرن ميونخ لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي للمباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين بايرن ميونخ وكوبنهاجن في الدنمارك انتهت لصالح الفريق البافاري بنتيجة هدفين لهدف في شهر أكتوبر الماضي.

ويعتلي بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 12 نقطة خلفه كوبنهاجن وصيفا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف مع جالطة سراي التركي فيما يتذيل مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 3 نقاط.

كان بايرن ميونخ فاز في مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا، أمام جالطة سراي بنتيجة 2-1، وضمن الفريق البافاري تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة الأوروبية بشكل مبكر.



موعد مباراة بايرن ميونخ و كوبنهاجن:



بدأت مباراة بايرن ميونخ و كوبنهاجن في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لـ مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن:



تنقل مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports 3 HD بشكل حصري عبر قنواتها.