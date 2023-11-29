شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس "خناقة" حسام وإبراهيم حسن مع ممثلى المصري فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس الأزمة التي حدثت داخل مقر اتحاد الكرة أمس الثلاثاء بين التوأم حسام حسن المدير الفني السابق للمصري وإبراهيم حسن، مع ممثلي النادي المصري الذي حضروا جلسة استماع داخل مقر الجبلاية بسبب الشكاوى المقدمة من الطرفين بسبب الأزمة الدائرة بينهما.

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "كان هناك أزمة داخل اتحاد الكرة، حيث كان هناك جلسة استماع حضرها حسام وإبراهيم حسن، بعدما قدما شكوى للمطالبة بمستحقاتهما لدى نادي المصري خلال توليهم تدريب الفريق البورسعيدي وحضر ممثلي النادي المصري".

واصل: "ما حدث أن حسام وإبراهيم انفعلا على ممثلي النادي المصري، ودخلوا في مشادة كلامية معهم كادت أن تتطور لولا تدخل مسئولي الاتحاد واللواء حلمي مشهور الذي كان متواجد وأنهى الأمر".

أضاف: "لا أعلم ما الداعي للخناق، حيث إن التوأم تقدما بشكوى لحفاظ حقوقهما المالية، وكان هناك شكوى من أعضاء مجلس الإدارة بالتجاوز بالسب في حقهم، والمصري أصدر بيان انهاء التعاقد معهم، نظرا للتجاوزات غير المقبولة، بينما التوأم تقدما بشكوى، ودع الأمور والإجراءات تأخذ مجراها، ولن أكون في صف حسام وإبراهيم أو صف المصري، وسأكون في صف اللوائح، ومن أخطاء يحصل على عقوبته ومن له حق يحصل عليه".