شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على رحلة السفر لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الأهلى اليوم الأربعاء، الرتوش الأخيرة على ترتيبات رحلة سفر بعثة فريق الكرة لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز غداً الخميس، حيث قام الجهاز الإداري باستخراج تأشيرات السفر لكل اللاعبين ومن بينهم الثنائى العائد من الإصابة عمرو السولية ومحمود متولى لاعبا الفريق بعد تأكد جاهزيتهم للمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس، على متن طائرة خاصة، لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.