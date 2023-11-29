شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق مودرن فيوتشر باستاد السلام، في مواجهة صعبة فى إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية

يتفوق فريق الزمالك على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 9.93 مليون يورو.

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، طوال فترة التوقف الماضية على تصحيح بعض الأخطاء التي كان يقع فيها لاعبو الفريق خلال فترة تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو زمام القيادة، كما ركز معتمد جمال على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين خاصة بعد تحقيق الفوز على أبو سليم بهدف دون رد بالكونفدرالية.

قاد معتمد جمال فريق الكرة بالزمالك فى مباراتين الاولى كانت أمام بيراميدز وفاز بها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق فيما فاز الفارس الابيض فى المباراة الثانية على أبو سليم بهدف دون رد فى إفتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

في المقابل، يرغب البرتغالي لفريق مودرن فيوتشر، ريكاردو فورموسينو، في تحقيق الانتصار الخامس بالدوري وتخطى عقبة الزمالك بعدما استهل فريقه مشواره بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية بالفوز على سوبر سبورت بهدف دون رد .

ويضع مودرن فيوتشر أمالا كثيرة على تألق نجومه عمر كمال عبد الواحد ومحمود جنش وغنام محمد في مباراة الزمالك بحثاً عن انتصار جديد بالدوري.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.