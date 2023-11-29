شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، و التي تقام بصالة اتحاد الشرطة الرياضى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأندية والهيئات الرياضية

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 8 ديسمبر المقبل، وشهد افتتاح البطولة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويستعد منتخب الجودو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقرر لها يناير المقبل في البرتغال، ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.