اخبار الرياضه

انطلاق منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، و التي تقام بصالة اتحاد الشرطة الرياضى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأندية والهيئات .

 

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 8 ديسمبر المقبل، وشهد افتتاح البطولة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

 

 ويستعد منتخب الجودو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقرر لها يناير المقبل في البرتغال، ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

 

ويستهدف اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق على، تأهيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 

وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد الجودو، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا