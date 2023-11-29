شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف يانج أفريكانز قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على استكشاف فريق يانج أفريكانز بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل تنزانيا بحثاً عن مواصلة الانتصارات للمارد الأحمر بعد الفوز على ميدياما الغانى بالجولة الأولى بثلاثية دون رد .

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.