شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد انتهاء إيقافه بالدوري: "السر كله فى الرضا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا لاعب الأهلي رسالة خاصة عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع انستجرام، عقب انتهاء عقوبة إيقافه في مسابقة الدوري.

وكتب: “السر كله في الرضا.. الرضا هو باب السعادة رضيت بلقمتك هتحبها، رضيت بنصيبك هيملى عينك،رضيت بحالك هتلاقي نفسك حاسس انك ملك زمانك، الخلاصة.. الراضي ربنا بيراضيه في كل حتة واللي مش راضي دنيته ضيقة في كل حتة.. يارب ارزقنا الرضا وادم نعمتك علينا”.





وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي كانت آخرها مباراة سموحة أمس على أن يكون متاحا للمشاركة في المباريات القادمة بشكل طبيعي.

ويعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على استكشاف فريق يانج أفريكانز بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل تنزانيا بحثاً عن مواصلة الانتصارات للمارد الأحمر بعد الفوز على ميدياما الغانى بالجولة الأولى بثلاثية دون رد .

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.