شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الزمالك ومودرن فيوتشر قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق مودرن فيوتشر باستاد السلام، فى مواجهة صعبة فى إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

مواجهات الزمالك وفيوتشر

تعد مباراة الليلة هى الخامسة بين الزمالك وفيوتشر، حيث التقى الفريقان فى 4 مباريات قبل لقاء اليوم، حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، حيث فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع والأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

خسر الزمالك مباراته الأخيرة فى الدوري أمام منافسه زد اف سى بهدفين مقابل هدف، فيما خسر مودرن فيوتشر من انبى بهدف دون رد فى نفس الجولة.