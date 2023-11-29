دورتموند إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياص - اسماء السيد - باريس : بلغ بوروسيا دورتموند الالماني الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه اللافت خارج ملعبه على ميلان الايطالي 3 1 الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة، في حين فشل باريس سان جرمان في حسم البطاقة الثانية بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل الانكليزي 1 1 في باريس.

ورفع دورتموند رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 7 لسان جرمان و6 لنيوكاسل و5 لميلان.

وفي الجولة الاخيرة يحل سان جرمان ضيفا على دورتموند، في حين يستقبل نيوكاسل ميلان.

على ملعب "سان سيرو"، سنحت فرصة ذهبية امام ميلان لافتتاح التسجيل وتوجيه ضربة معنوية لدورتموند عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو لكن الحارس السويسري غريغور كوبل تصدى لمحاولته ببراعة (6).

وبعدها بأربع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح دورتموند ترجمها بنجاح قائده المخضرم ماركو رويس.

ونجح ميلان في ادراك التعادل عبر جناحه النيجيري صامويل شوكوويزي الذي تلاعب بدفاع دورتموند واطلق كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك (37).

بيد ان الكلمة الاخيرة كانت لدورتموند الذي اضاف هدفين في الشوط الثاني عبر الشاب الانكليزي جيمي بينوي غيتينس (59) وكريم ادييمي (69).

وعلى ملعب "بارك دي برانس"، فشل سان جرمان في الثأر لخسارته الثقيلة امام نيوكاسل ذهابا 1 4 وانتزع تعادلا صعبا 1 1 بفضل ركلة جزاء ترجمها نجمه كيليان مبابي في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع بعد ان تقدم الفريق الانكليزي بواسطة المهاجم السويدي الكسندر ايزاك (24).

وبدأ سان جرمان الذي تعرض لخسارتين في دور المجموعات كانت الثانية امام ميلان 1 2 في الجولة الاخيرة، المباراة ضاغطا وسنحت له اول فرصة حقيقية عندما قاد الظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة عرضية داخل المنطقة لعبها مبابي بكعبه من مسافة قريبة لكن حارس نيوكاسل نيك بوب تصدى لها بسهولة (9).

ورد عليه نيوكاسل عندما انتزع البارغوياني ميغل الميرون الكرة من حكيمي اثر كرة ضعيفة من الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما ومرر كرة عرضية باتجاه ايزاك لكن الاخير اطاحها عاليا من مسافة قريبة (11).

وارتكب دوناروما خطأ جسيما عندما فشل في التقاط تسديدة ضعيفة لألميرون فتابعها إيزاك من مسافة قريبة داخل الشباك مفتتحا التسجيل لنيوكاسل (24).

والهدف هو الاول لايزاك في دوري الابطال هذا الموسم، والاول لنيوكاسل خارج ملعبه في المسابقة القارية في الموسم الحالي ايضا.

وازاء العقم الهجومي ارتأى مدرب سان جرمان الاسباني لويس انريكي الزج بالجناح برادلي باركولا وصانع الالعاب البرتغالي فيتينيا.

ورمى فريق العاصمة الفرنسية بثقله ونجح بوب في انقاذ مرماه من هدف اكيد لباراكولا عندما تصدى لمحاولته من مسافة قريبة وحولها الى ركنية (65)، ثم انفرد باركولا مجددا ببوب لكنه سدد في الشباك الخارجية (67).

واضاع عثمان ديمبيليه فرصة سهلة عندما تلقى كرة عرضية من لوكاس هرنانديز لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث من مسافة قريبة (82).