بوسطن وميلووكي وكينغز إلى ربع نهائي كأس "أن بي آيه"

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : بلغ بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس وساكرامنتو كينغز ونيويورك نيكس وفينيكس صنز ونيو أورليانز بيليكانز الدور ربع النهائي من الكأس "إن سيزون" ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مع اختتام منافسات دور المجموعات الثلاثاء.

وكان لوس أنجليس ليكرز وإنديانا بايسرز حجزا مقعديهما لربع النهائي الأسبوع الماضي.

وفاز سلتيكس على شيكاغو بولز 124 97، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز جايلن براون وجايسون تايتوم بتسجيلهما 30 و21 نقطة تواليا.

واحتل سلتيكس صدارة المجموعة الثالثة في المنطقة الشرقية أمام أورلاندو ماجيك وبروكلين نتس.

وضمن منافسات هذه البطولة الجديدة، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ويلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر (تشرين الثاني/نوفمبر) لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم أفضل وصيف في كل منطقة.

وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس.

وقاد "العملاق" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد فريقهما باكس إلى صدارة المجموعة الثانية للمنطقة الشرقية بفوزه على ميامي هيت 131 124 الذي افتقد لجهود نجمه جيمي باتلر جراء تعرضه لاصابة في كاحله.

وسجل أنتيتوكونمبو 33 نقطة والتقط 10 متابعات، وأضاف ليلارد 32 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما ساهم كريس ميدلتون بـ 17 نقطة و8 متابعات.

وعن المجموعة ذاتها، تأهل أيضا نيويورك نيكس الثاني بفوزه على تشارلوت هورنتس 115 91، ليصب فارق النقاط لصالحه أمام كليفلاند كافالييرز (42 29)، علما أن الاخير كان قد فاز على ضيفه أتلانتا هوكس 128 105 بفضل نجمه دونوفان ميتشل الذي سجل 40 نقطة والتقط 11 متابعة.

وفي مباراة حبست انفاس الجماهير وبفضل رمية حاسمة من ماليك مونك، تغلب ساكرامنتو كينغز بفارق نقطة على غولدن ستايت ووريرز 124 123.

واعتقد ووريرز الذي احتاج للفوز بفارق 12 نقطة لخطف صدارة المجموعة الثالثة في المنطقة الغربية، انه في طريقه لتحقيق مبتغاه بعدما تقدم طوال المباراة ليوسع الفارق إلى 24 نقطة في الربع الثاني، إلا أن زملاء ستيفن كوري صاحب 29 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة خسروا الرهان، إضافة إلى جهود كريس بول وغاري بايتون اثر اصابتهما.

كما تأهل فينيكس صنز كأفضل وصيف عن المنطقة الغربية من دون أن يلعب مستفيدا من فوز مينيسوتا تمبروولفز على أوكلاهوما سيتي 106 103، وحذا نيو أورليانز بيليكانز حذوه بتصدره المجموعة الثانية في الغربية مستفيداً من فوز دالاس مافريكس على هيوستن روكتس 121 115.

وحسم تمبروولفز قمة المنطقة الغربية بفوزه على سيتي ثاندر بفضل الفرنسي رودي غوبير الذي سجل 17 نقطة والتقط 16 متابعة، علما ان الفريقين فشلا في التأهل إلى ربع نهائي الكأس.