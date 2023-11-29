هل تسبب حسام غالي في رحيل عبدالحفيظ وموسيماني من الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

رد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على ما تردد عن تسببه في رحيل سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني عن القلعة الحمراء.

وقال "غالي"، في تصريحات عبر برنامج "الهدف" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت 2" : "هذا الكلام غير صحيح، ومن يقول ذلك لا يفهم طبيعة العمل داخل النادي الأهلي، لا يوجد قرار فردي، توجد لجنة تخطيط برئاسة الكابتن الخطيب، والقرارات تكون جماعية".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: "لا يصح أن يُقال إنني سبب في رحيل فلان وأخرج وأرد، النادي الأهلي مؤسسة لها دستورها، القرار يكون جماعي والكل يُدافع عنه، لو في نجاح يكون نجاح مشترك ولو في فشل فهو فشل مشترك، وهذه الأمور ليست صحيحة"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".

وأكمل: "لا أستطيع أن أقول أنا مع أو ضد رحيل موسيماني وسيد عبد الحفيظ، الثنائي صنع تاريخ في الأهلي، ورحلوا مثل أي شخص نجح في الأهلي ورحل، هذه طبيعة الحياة لا يوجد أحد يستمر في مكان طول العمر، هذه سنة الحياة".

وتابع "الكابيتانو": "علاقتي بسيد عبد الحفيظ طول عمرها علاقة طيبة وعمرها ما توترت، كان زميلي في الملعب، كنت لا أقول له كابتن، لكن بعد أن أصبح مدير كرة لا أقول له إلا يا كابتن، ولو قابلته الآن سنصافح بعضنا البعض، والأهلي بيته هو رحل الآن ووارد يعود في أي وقت".

وعن الانتقادات التي توجه لأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، رد قائلا: "لا يوجد نجاح أو إخفاق لفرد، الأهلي مؤسسة كبيرة لا تُدار بفرد، الناس تظلم أمير في كل فترة انتقالات وحملات ضده غير مُبررة وأنه من يتفاوض ويُحدد قيمة العقود، وهذا غير صحيح، الأمور لا تُدار بهذا الشكل، لذلك الناس لا بد أن تفهم كيف تُدار الأمور في الأهلي".

وتحدث حسام غالي عن دور لجنة التخطيط في الأهلي، حيث قال: "دور اللجنة أن تدرس كل الملفات التي لها علاقة بالكرة وتخطط للأفضل سواء ناشئين أو فريق أول أو إعارات".