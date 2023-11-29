باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسافرت القاهرة اليوم بعثة بيراميدز إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات والمحدد لها السبت المقبل، ثم السفر بعدها مباشرة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء صن داونز بالجولة الثالثة.

قائمة بيراميدز:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

في خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويلتحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.