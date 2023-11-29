شبانة عن رابطة الأندية الأفريقية: لماذا لا يكون رئيسها مصريًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن غدا الخميس سيقام حفل رابطة الأندية الأفريقية بأحد فنادق منطقة الاهرامات في وجود موتسيبي.

وشدد شبانة على ان مثل هذه الرابطة لابد وأن تكون على راس اهتمامات المسؤولين في الرياضة المصرية لانها تحمل العديد من النقاط الهامة والأهداف الجيدة، متسائلا : لماذا لا يكون رئيسها مصري في يوما من الأيام؟.

أهداف رابطة الأندية الأفريقية

وأشار شبانة إلى أن من أبرز أهداف هذه الرابطة، ضمان جودة الحكام وتقينة الفار، اضافة لتطوير المواهب والبنية التحتية في القارة السمراء، إلى جانب حماية الأندية ومساعدتها على الربح.