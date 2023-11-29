القناة الناقلة لمواجهة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل النادي الأهلي ضيفًَا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في تمام السادسة من مساء يوم السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى مساء السبت الماضي أمام ميدياما الغاني وانتهت بتفوق الأحمر بثلاثية من دون رد ، في الوقت الذي تعرض فيه الفريق التنزاني للخسارة بالنتيجة ذاتها على يد شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر إذاعة لقاء السبت المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وبالتحديد قناة بي إن سبورتس 6.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا ..

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن الأيام الأخيرة تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا مساء غد الخميس.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة التجهيزات الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.