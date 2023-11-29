أوبيندا..موهبة مقبلة ومسيرة كروية حافلة في عمر صغير

ياسر رشاد - القاهرة - لفت لويس أوبيندا لاعب ليبزيج الألماني، الأنظار حول الأداء المميز الذى ظهر عليه رفقة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية 2023 ـ 2024.

واحتاج البلجيكي الى 20 دقيقة لاحراز هدفين، في شباك مانشستر سيتي ليصنع حدثًا فريد من نوعة أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتقابل لايبزيج أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا.

واستطاع لويس أوبيندا لاعب لايبزيج تسجيل هدفين في الدقيقتين 13 و33، ليمنح التقدم لفريقه التقدم في الشوط الأول، فيما أنه احرز هدفا أمام الفريق السماوى بالجولة الثانية من دور المجموعات، بما يعنى انه هز شباك السيتي بثلاثة أهداف بنسخة دوري الأبطال الحالية.

وحجز فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني بطاقة التأهل عن المجموعة السابعة إلى دور الـ16 بالبطولة.

وأصبح أوبيندا خامس لاعب يتمكن من تسجيل هدفين أو أكثر في شباك مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017.

إيكوما لويس أوبيندا هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب كمهاجم لفريق لايبزيج، ويبلغ من العمر 23 عاما، حيث أنه من مواليد 16 فبراير 2000.

البداية مع ممارسة كرة القدم بالأراضي البلجيكية مع فريقي باترو أوثي وآر إف سي لييج، قبل أن ينضم إلى أكاديمية الشباب في ستاندار لييج ثم الالتحاق بفريق لانس الفرنسي عام 2022 ـ 2023، والتعاقد مع لايبزج الألماني 2023.

لويس أوبيندا مع لايبزيج

وتعاقد لايبزج الألماني مع أوبيندا قادما من صفوف لانس الفرنسي بعد تسجيله 21 هدفا في الدوري الفرنسي مع لانس، بعدام لفت الأنظار اليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل مبلغ يتراوح بين 43 إلى 46 مليون يورو بخلاف الإضافات.

وواصل أوبيندا تألقه بسجيل هدفه الأول في أول ظهور له في الدوري الألماني مع لايبزيغ، في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق 2-3 أمام باير ليفركوزن.

واحرز أوبيندا 13 هدفا جمعها من المشاركة في 20 مباراة لعبها الموسم الحالي في جميع المسابقات، بواقع 9 أهداف في الدوري الألماني و4 في دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى الدولى التحق أوبيندا بالمنتخب تحت 17 عام في 2015 وحتى 2017 ليتم تصعيده لمنتخب 18 عام لمدة موسم، وبعدها التحق بمنتخب 18 عام في 2019 وثم تم استدعائه منتخب 21 عام في 2018 ثم للمنتخب البلجيكي الأول في صيف 2022، وتم اختياره ضمن التشكيلة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، علما أنه خاض 14 مباراة دولية وسجل هدفين.