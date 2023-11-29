موعد مواجهة الأهلي المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق الكرة بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، ليحتل وصافة ترتيب المسابقة المحلية.



ومن المقرر أن تكون المواجهة المقبلة لكتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر ، في تمام السادسة من مساء السبت المقبل أمام يانج أفريكانز التنزاني لحساب الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتطلع للفوز الثاني على التوالي ..

ويخوض الأهلي المواجهة الثانية في المجموعة بعد انتصاره الأول مساء السبت الماضي بالقاهرة على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، بينما تعرض الفريق التنزاني للخسارة بالنتيجة ذاتها على يد شباب بلوزداد الجزائري.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن الأيام الأخيرة تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا .

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة التجهيزات الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.