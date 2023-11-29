شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هانى تودع بطولة هونج كونج للاسكواش من دور الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت المصرية سلمى هاني لاعبة نادي بلاك بول للاسكواش، بطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وخسرت سلمى هاني في مباراة دور الـ 16 أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 11-6, 11-7, 11-6.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 حتى الآن كالتالي:

- فوز نور الشربيني على منافستها تشان سين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 10-12, 10-12, 11-7.

- هزيمة سلمى هاني أمام اليابانية ساتومي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 11-6, 11-7, 11-6.

- فوز مصطفى عسل على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-6, 11-2, 11-5.

- فوز طارق مؤمن على الألماني رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 7-11, 11-3.

- هزيمة أمينة عرفي أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-1.

- هزيمة هنا معتز أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-5.