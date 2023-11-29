شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سيتى كلوب يسيطرن على المراكز المتقدمة فى بطولات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت ناشئات سيتي كلوب في لعبة التنس عروضهن ونتائجهن المتميزة، وفازت دارين صلاح بالمركز الثاني لبطولة وادي دجلة تحت 16 سنة، ويارا كمال بالمركز الثالث زوجي تحت 12 سنة في بطولة مصر الأهلية ،وسلمى إسلام بالمركز الثالث لبطولة الأمن المركزي تحت 14 سنة.

كما فازت زينة محمود وسلمى طلال من براعم سيتي كلوب بالمركز الثاني تحت 10 سنوات لبطولة نادي الزهور .

وتعدّ الناشئات الثلاث من إفرازات مشرع سيتي كلوب للتنس في فرع بنها ، فيما تنتمي البراعم لفرع العبور، حيث يمتد المشروع الطموح إلى جميع الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية للأعمار الناشئة ضمن استراتيجية مجموعة أندية سيتي كلوب ببناء قاعدة رياضية في جميع اللعبات بكل الفروع.

وسبق واستطاعت كل من تمارا حلمي وعمر الأحمدي وسلمى الصواف من ناشئات سيتي كلوب، الفوز بالمركز الأول لبطولة الجمهورية تحت 10 سنوات التي أقيمت بالمنصورة ونظمها فرع شرق الدلتا للاتحاد المصري للتنس.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة مجموعة أندية سيتي كلوب في بناء قاعدة حقيقية للأبطال الرياضيين في كل اللعبات بجميع الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية ، حيث تم اشهار سيتي كلوب رسميًا والمشاركة بصفة رسمية في البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المصرية.