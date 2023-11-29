شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يعود لقيادة هجوم الأهلى أمام زد بالدوري بعد 78 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي في مسابقة الدوري، وفقا لقرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة بإيقافه لمدة 6 مباريات، حيث غاب اللاعب عن الفريق الأحمر في 6 مباريات أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا والجونة وسموحة.

وأصبح محمود كهربا جاهزا للمشاركة في مباريات الدوري بدءا من مباراة الأهلي أمام زد يوم 6 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

ويعود كهربا لتدعيم هجوم الأهلي في الدوري بعد غياب 78 يوما منذ مباراة المصري في افتتاح الموسم الحالي، يوم 19 سبتمبر الماضي وحتى موعد مباراة زد يوم 6 ديسمبر المقبل.

وعانى الأهلي من أزمة هجومية في الفترة الأخيرة خاصة في مباريات الدوري مع غياب كهربا، لاسيما مع عدم تقديم الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن لمستوى مرضي مع الفريق الأحمر حتى الآن.

وعبّر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف المدير الفني خلال تصريحات بعد المباراة: "خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ9 لاعبين تكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة".

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.