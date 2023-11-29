شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تطرح تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى عن طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام سوار الغينى، في الجولة الثانية من الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ووصلت إلى القاهرة أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.