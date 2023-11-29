أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل لقاء مودرن فيوتشر الليلة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، تحديا جديدا فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه فريق مودرن فيوتشر باستاد السلام، فى مواجهة صعبة فى إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك

وتعد مباراة اليوم أمام فيوتشر المواجهة الثالثة لمعتمد جمال على كرسى القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد أبناء ميت عقبة فى مباراتين الأولى كانت أمام بيراميدز وفاز بها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، فيما فاز فى المباراة الثانية على أبو سليم الليبي بهدف دون رد فى افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، طوال فترة التوقف الماضية على تصحيح بعض الأخطاء التي كان يقع فيها لاعبو الفريق خلال فترة تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو زمام القيادة، كما ركز معتمد جمال على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين خاصة بعد تحقيق الفوز على أبو سليم بهدف دون رد بالكونفدرالية.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.