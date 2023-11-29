شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يغادر العراق للاطمئنان على والدته بعد إصابتها بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد حسام البدرى المدير الفني لفريق الزوراء العراقى، إلى القاهرة في زيارة لمدة 3 أيام للاطمئنان على والدته لإصابتها بوعكة صحية أدت لدخولها العناية المركزة.

وحرص حسام البدرى على العودة إلى القاهرة في زيارة لمد 3 أيام للاطمئنان على صحتها قبل التوجه إلى الكويت، لارتباط الزوراء بمباراة العربى الكويتى في كأس الاتحاد الآسيوى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن حسام البدرى أدار اللقاء من على دكة البدلاء رغم إصابته بوعكة صحية شديدة، وساعده أحمد صديق المدرب المساعد بالجهاز الفنى فى إعطاء التعليمات للاعبين.

ويحتل الزوراء، وصافة ترتيب المجموعة الثالثة، فى مرحلة مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي، برصيد 8 نقاط، ويحتاج الفوز فى المباراة الأخيرة، من أجل التأهل كأفضل وصيف فى مجموعات غرب آسيا.

وتنص لوائح البطولة على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى قبل نهائي أندية دول الغرب، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.