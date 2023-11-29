شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر 3 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024 بمقر الاتحاد بالجبلاية في تمام الساعة 12 ظهر يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 بحضور مندوبي الأندية المشاركة في الدور.

وفي الدور التمهيدي السابق كانت هناك بعض النتائج المفاجئة منها اكتساح بتروجت لنظيره حلوان العام، بخماسية نظيفة، وحقق السكة الحديد الفوز على هليوبوليس، بثلاثية نظيفة، وفاز الألومنيوم على النصر للتعدين، بهدفين دون رد.

وفاز الترسانة على العبور بهدف دون مقابل، وإيسترن كومبانى على تيم إف سي، بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها فاز النصر مع اتحاد الشرطة.

وانتصر المنيا على توت عنخ آمون، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي، كما تأهل ديروط على حساب أسمنت أسيوط، بركلات الترجيح.

وتأهل المنصورة بعد انسحاب لاعبى كفر الشيخ من المباراة لعدم سداد مستحقاتهم المالية.

وافتتحت منافسات الدورى التمهيدى الثانى لمسابقة كأس مصر، عصر الأربعاء، بثلاث مباريات، حيث نجح الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على مصر للتأمين برباعية نظيفة.

وفاز كهرباء الإسماعيلية على الرباط والأنوار، بثلاثية مقابل هدفين، كما فاز بورفؤاد على رأس البر، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.