شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يستعين بمدرب المنتخب للحفاظ على لياقته البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مروان حمدى مهاجم النادى المصرى، خوض مرحلة إعداد بصالة الجيم وذلك للحفاظ على لياقته البدنية وذلك فى ظل استبعاد اللاعب من تدريبات المصرى بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع بسبب سلوكه تجاه جماهير بورسعيد، واستعان مروان حمدى بمدرب اللياقة البدنية للمنتخب الوطنى، عبد الرحمن عيسى.

اشترط مجلس إدارة النادى المصرى ألا يقل عرض بيع مروان حمدى مهاجم الفريق فى يناير المقبل عن 23 مليون جنيه، خاصة أن اللاعب انضم إلى المصرى الموسم الماضى بنفس القيمة المادية قادماً من الزمالك.

وتلقى مروان حمدى عدة عروض محلية بعد عرضه للبيع، أبرزها من نادى سيراميكا، وكان المصرى قد قرر عرض مروان حمدى للبيع بعد سلوكه تجاه جماهير المصرى فى مباراة بيراميدز بالدورى، حيث قام اللاعب بالبصق على جماهير النادى البورسعيدى خلال عملية استبداله.

ويواصل فريق الكرة الأول للنادى المصرى تدريباته باستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة إنبى بالجولة السابعة من الدورى، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب فى الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر.

وفى وقت سابق، قرر مجلس إدارة النادى المصرى إيقاف مستحقات لاعبى الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.