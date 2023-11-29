شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل إلى ربع نهائى بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وفاز على فرج فى مباراة دور الـ 16 على الانجليزى باتريك رونى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 حتى الآن كالتالي:

- فوز نور الشربينى على منافستها تشان سين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 10-12, 10-12, 11-7.

- هزيمة سلمى هانى أمام اليابانية ساتومى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 11-6, 11-7, 11-6.

- فوز مصطفى عسل على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-6, 11-2, 11-5.

- فوز طارق مؤمن على الألمانى رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 7-11, 11-3.

- هزيمة أمينة عرفى أمام الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-1.

- هزيمة هنا معتز أمام البلجيكية تينى جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-5.

- فوز على فرج على الانجليزى باتريك رونى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.