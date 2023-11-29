شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاول سرعة تجهيز مصطفى شلبى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض مصطفى شلبى للإصابة مع الزمالك فى مباراة إنبى بالدورى، وبعدها غاب عن مواجهات الفريق الأبيض وسيستمر غيابه أمام مودرن فيوتشر فى الجولة السابعة من دورى NILE الليلة، خاصة أن اللاعب كان من المفترض تنفيذه المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى إلا أن آلام القدم ما زالت تلاحقه.
وطلب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة مصطفى شلبى، ومدى أبعاد الإصابة التى يعانى منها خاصة أنه من الركائز والعناصر الأساسية فى صفوف القلعة البيضاء، مع مختلف الأجهزة التى تعاقبت على تدريب الفريق، لذا يسعى الجهاز الفنى لسرعة تجهيز اللاعب للمشاركة فى المباريات.
ووصلت إلى القاهرة أمس الثلاثاء بعثة فريق نادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.
وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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