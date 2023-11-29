شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاول سرعة تجهيز مصطفى شلبى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته بعدما أكد اللاعب للجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة باستمرار معاناته من آلام القدم.

وتعرض مصطفى شلبى للإصابة مع الزمالك فى مباراة إنبى بالدورى، وبعدها غاب عن مواجهات الفريق الأبيض وسيستمر غيابه أمام مودرن فيوتشر فى الجولة السابعة من دورى NILE الليلة، خاصة أن اللاعب كان من المفترض تنفيذه المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى إلا أن آلام القدم ما زالت تلاحقه.

وطلب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة مصطفى شلبى، ومدى أبعاد الإصابة التى يعانى منها خاصة أنه من الركائز والعناصر الأساسية فى صفوف القلعة البيضاء، مع مختلف الأجهزة التى تعاقبت على تدريب الفريق، لذا يسعى الجهاز الفنى لسرعة تجهيز اللاعب للمشاركة فى المباريات.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة تذكرتى عن طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام سوار الغينى، في الجولة الثانية من الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية.