صبحى يهنئ مصطفى محمد بعيد ميلاده برسالة خاصة

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القاهرة - سامية سيد - حرص محمد صبحى حارس مرمى الزمالك على تهنئة مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي بعيد ميلاده ، حيث نشر صورة للاعب، عبر خاصية الصور بموقع تبادل الصور انستجرام.

وعلق صبحى على الصورة : "كل سنة وانت طيب يا خويا عيد ميلاد سعيد "



صبحى يهنئ مصطفى محمد

واحتفل أمس الثلاثاء، مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسى، بعيد ميلاده الـ26، فهو من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة، ويتمتع قناص الفراعنة ببنيان جسماني قوى ولياقة بدنية وقدرات تهديفية عالية، فأصبحت الجماهير تشبهه بمهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عمرو زكى، وأطلقوا عليه "البلدوزر الجديد لكرة القدم المصرية".