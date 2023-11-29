عقبة وحيدة قد تمنع محمد صلاح من الانتقال إلى السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية أن هناك عقبة قد تحول دون انتقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي مستقبلا، وتحديدا بعد نهاية الموسم الحالي.

وارتبط "الفرعون المصري" خلال الفترة الماضية كثيرا بإمكانية الانتقال إلى دوري روشن مع وجود اهتمام من قبل ناديي الاتحاد والهلال السعوديين.

وقدم نادي الاتحاد السعودي عرضا ماديا قويا في الصيف الماضي وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن في النهاية، رفض ليفربول رحيله بطلب من المدرب، يورجن كلوب.

ووفقا للشبكة، فإن هناك عقبة قد تغير من تفكير محمد صلاح وهي أن الدوري السعودي لا يشهد حضور الكثير من الجماهير مثلما يحدث في أوروبا.

وقالت إن المدرجات في العديد من المباريات شبه خاوية مثل مباراة الوحدة والخليج التي شهدت حضور 447 متفرجا فقط.

وأشارت إلى أن مباراة الاتفاق وأبها حضرها حوالي 976 متفرجا فقط، ومتوسط الحضور مع نصف الفرق في الدوري السعودي لا يتعدى 5 آلاف متفرج.

وترى "ليفربول إيكو" أن الأندية في الدوري السعودي ربما لديها الأموال الكافية لإنفاقها على التعاقد مع اللاعبين، لكن ليس لديها القدرة على إقناع الجماهير بمشاهدة النجوم، الأمر الذي قد يغير من تفكير محمد صلاح في فكرة الرحيل عن ليفربول وأوروبا بشكل عام مع نهاية الموسم الحالي.