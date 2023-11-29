فودين يكشف سر انتفاضة" السيتي" في الشوط الثاني أمام لايبزيج بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - شعور متفاوت بين الخسارة والفوز خلال دقائق وهو ماشعر به فيل فودين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي في لقاء فريقه أمام لايبزيج الألماني.

حيث خسر السيتي بهدفين في الشوط الأول وحول المهزوم تأخره إلى فوز.

وقال فودين :شعرت بأن الفريق كان في أسوأ حالاته قبل أن يحقق عودة مذهلة ويحول تأخره بهدفين أمام ضيفه لايبزيج إلى الفوز 3 - 2 في مباراة الفريقين،في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى لايبزيج الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما لويس أوبيندا في الدقيقتين 13 و33 .وفي الشوط الثاني، حسم مانشستر سيتي المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها إيرلنج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز في الدقائق 54 و70 و87 .

وحسم مانشستر سيتي فوزه بصدارة المجموعة السابعة حيث رفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق ست نقاط أمام لايبزيج صاحب المركز الثاني، والذي تأهل برفقته إلى دور الستة عشر.

وقال فودين:الشوط الأول كان أسوأ شوط أراه لفريقنا، والأمور تغيرت عبر الشجاعة والتحفيز. هذا الفريق لديه عقلية رائعة، وهو أمر جيد للغاية أن نرى هذا.

وأضاف :كنا بحاجة إلى هذا الهدف (الهدف الأول لسيتي) كي نمضي قدما، حتى صوت الجماهير، أصبح أكثر علوا بعد ذلك الهدف، وبمجرد إحراز الهدف الأول، حضر الحافز.