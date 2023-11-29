صبحي: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الرياضيين في كل الألعاب

ياسر رشاد - القاهرة - خلال لقائه مع المجلس الاستشاري للجنة الطبية للرعاية الرياضيين

الأربعاء 29/نوفمبر/2023 - 03:04 م 11/29/2023 3:04:01 PM

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع مع السادة أعضاء المجلس الاستشاري للجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين بمختلف أنواعهم، بحضور السادة مسؤولي التواصل بقطاعات الصحة المختلفة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والصحة وأساتذة الجامعات.



أكد صبحي على أن العمل التنفيذي للخروج بصورة نهائية لمنظومة التامين الطبي على الرياضيين بمختلف أنواعها قد بدأ بالفعل من أجل البدء في المشروع الذي سيقدم خدمات طبية مختلفة لجميع الرياضيين، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرياضيين والأبطال الرياضيين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتكاملة والرعاية اللائقة لهم تقديرا لهم ولدورهم، والعمل على توفير مظلة علاجية كريمة للرياضيين.



وأشار وزير الرياضة إلى أنه تم البدء في التوصيات التي خرجت من اللجنة العليا من أجل البدء في الخروج بالشكل النهائي لمنظومة الرعاية الطبية للرياضيين، مع عمل دراسة متكاملة تشمل الفئات وطرق واماكن العلاج مع التأكيد والتشديد على سرعة التعامل مع الرياضيين في الحالات والاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمنظومة، بجانب استطلاع رأي الرياضيين بعد تلقي الخدمة للعمل علي تطويرها بصورة مستمرة.



واستكمل : "الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الرياضيين في كل الألعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين، منوهًا بأن المشروع الذي تم مناقشته اليوم سيتم خلاله وضع تصور لتوفير رعاية طبية متكاملة للأبطال والرياضيين المصريين، بالإضافة إلى قدامى الرياضيين، والتأكيد على أهمية استدامة المشروع وتوفير الموارد المالية الخاصة به".